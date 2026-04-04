El intercambio bilateral de autos terminados, vehículos pesados y autopartes cayó 12.7% en el primer bimestre, según datos de la Oficina del Censo estadounidense

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Impacto de los aranceles en la industria automotriz

La industria automotriz nacional siguió padeciendo los aranceles de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte, el valor de los envíos totales de estos bienes desde México al vecino país del norte cayó 13.4 por ciento a tasa anual.

Estados Unidos es el principal destino de la industria automotriz mexicana, con más de 78 por ciento de participación en el envío de unidades de las armadoras en el país el año pasado, según datos del Inegi.

Derivado de las políticas comerciales de la actual administración estadounidense, las exportaciones automotrices mexicanas cayeron 2.68 por ciento al cierre de 2025 en comparación con el año previo.

Exportaciones de Estados Unidos y aranceles vigentes

A finales de marzo del año pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impuso un arancel de 25 por ciento a los vehículos importados por Estados Unidos.

El documento refirió que en el caso de las unidades que entren a territorio estadounidense en el marco del T-MEC el arancel aplica sólo a las partes que no hayan sido fabricadas en el vecino país del norte.

No obstante, al cierre del año pasado las exportaciones automotrices de México a Estados Unidos pagaban un arancel promedio de 11.9 por ciento, de acuerdo con un análisis del Banco BASE con datos de la Representación Comercial de ese país (USTR).

Estrategias y perspectivas de las armadoras

César Roy, analista del sector automotriz, apuntó que las principales armadoras que vieron impactada su exportación a Estados Unidos fueron General Motors, Ford y Nissan.

Diversificación de mercados y perspectivas de crecimiento

Manuel Valencia, académico de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, destacó que la industria automotriz está acostumbrada a este tipo de variaciones y sabe adaptar su producción y la de sus proveedores para redirigirlas.

Datos del Inegi señalan que, en el primer bimestre del año, Canadá recibió 12.1 por ciento de las exportaciones automotrices mexicanas, participación superior al 8.7 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025.

En el caso de Alemania, su participación en los envíos de unidades de México pasó de 1.8 a 3.3 por ciento en el periodo de referencia.

Aunado a ello, Valencia destacó que pese a la caída en el comercio automotriz entre ambos países, México sigue vendiendo más automóviles a Estados Unidos que Canadá, Corea del Sur y Alemania.

Según los datos de la Oficina del Censo, las importaciones automotrices que Estados Unidos hizo desde México representaron 40 por ciento del total de estas compras que ese país hizo a todo el mundo.

“De hecho con estas cifras bajo el brazo, habrá que llegar a renegociar el T-MEC. De ahí que el resultado de la negociación sea lo verdaderamente importante, más allá de las cifras de este bimestre”, subrayó el académico del Tec.