Data / La tienda se transformó en app

Finanzasmiércoles, 19 de agosto de 2026Data / La tienda se transformó en appEl comercio electrónico en México creció un 19.2% en 2025 y alcanzó un valor de 941,000 millones de pesosRedacción / El Sol De Méxicocomercio electrónicoLa DataAppMás NoticiasCOLUMNASLuis CarrilesAguas profundas / Los traidores de PemexHiroshi TakahashiEl Espectador / PVC, entre la protección comercial y la competitividad industrialRogelio VarelaCorporativo / Buscan revivir “moche digital”Alejandro JiménezDisco duro / Israel, armas y el EPRNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis