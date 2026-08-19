Finanzasmiércoles, 19 de agosto de 2026

Data / La tienda se transformó en app

El comercio electrónico en México creció un 19.2% en 2025 y alcanzó un valor de 941,000 millones de pesos

Redacción / El Sol De México

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