elsoldemexico
Finanzasmartes, 28 de abril de 2026

Data / Sector privado encabeza adopción de IA

Las telecomunicaciones lideran la implementación de inteligencia artificial con 76 por ciento, seguidas por finanzas y manufactura.

Redacción / El Sol De México

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Exportar más, crecer menos

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Crisis por parálisis en Sonora

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES