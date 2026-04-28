Data / Sector privado encabeza adopción de IA

Con más de dos décadas en el sistema financiero, el expresidente de la CNBV encabezará el consejo de Scotiabank en una nueva etapa de crecimiento y gobierno corporativo

Solo el 46% de las mujeres están satisfechas con su trabajo actual y el 34% de los hombres. Son la generación más insatisfecha en el mercado laboral

El caso de la mina Camino Rojo sienta un precedente que modifica las obligaciones patronales en México; existe discrepancia entre los criterios del panel del MLRR y la Ley Federal del Trabajo

El sector privado es punta de lanza en la adopción de inteligencia artificial, con una clara ventaja en áreas altamente tecnológicas y de manejo intensivo de datos. Las telecomunicaciones lideran con un 76 por ciento, seguidas por la banca y finanzas con 69 por ciento y la manufactura con 67 por ciento, lo que refleja una integración acelerada de estas herramientas en industrias clave para la infraestructura económica y productiva.