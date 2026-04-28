Finanzasmartes, 28 de abril de 2026
Data / Sector privado encabeza adopción de IA
Las telecomunicaciones lideran la implementación de inteligencia artificial con 76 por ciento, seguidas por finanzas y manufactura.
Redacción / El Sol De México
El sector privado es punta de lanza en la adopción de inteligencia artificial, con una clara ventaja en áreas altamente tecnológicas y de manejo intensivo de datos. Las telecomunicaciones lideran con un 76 por ciento, seguidas por la banca y finanzas con 69 por ciento y la manufactura con 67 por ciento, lo que refleja una integración acelerada de estas herramientas en industrias clave para la infraestructura económica y productiva.
Por su parte, otros sectores también muestran avances importantes, aunque con menor intensidad. El comercio alcanza un 62 por ciento de adopción, mientras que salud y gobierno registran 55 por ciento y 54 por ciento, respectivamente. Estos datos evidencian una tendencia generalizada hacia la digitalización, aunque con ritmos distintos según las necesidades, capacidades tecnológicas y marcos regulatorios de cada sector.