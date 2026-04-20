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Finanzaslunes, 20 de abril de 2026

Data / Temu lidera el tráfico global de e-commerce

La plataforma china se posiciona como la más visitada del mundo con 931 millones de usuarios mensuales, dejando atrás a gigantes como Amazon y Shein, de acuerdo con datos de Euromonitor.

Redacción / El Sol De México

La plataforma de comercio electrónico Temu encabeza el ranking global de tráfico digital con 931 millones de visitantes mensuales, consolidándose como el sitio más visitado en su sector.

La distancia frente a su competidor más cercano, Amazon, es considerable, ya que este último registra 541 millones de usuarios al mes, lo que evidencia un dominio claro de la firma de origen chino en el mercado global.

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