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Finanzasmartes, 14 de abril de 2026

La Data / Infonavit sostiene mercado hipotecario en 2025

El Instituto para la Vivienda se ha colocado como un apoyo fundamental para que los trabajadores tengan acceso a una casa propia

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Durante 2025, la originación total de hipotecas en México registró una contracción, mientras que el Infonavit reportó un crecimiento de 2.5 por ciento en la colocación de créditos.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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