Mantienen a Kevin Warsh como próximo titular de la Fed

Pese a que el Departamento de Justicia archivara la investigación contra Jerome Powell, la nominación continuará

Reuters

Tillis había prometido impedir la confirmación de cualquier candidato a la Reserva Federal mientras la investigación permaneciera abierta.

“Estoy preparado para seguir adelante con la confirmación del Sr. Warsh”, dijo Tillis, representante de Carolina del Norte, en el programa “Meet the Press” de NBC. “Creo que será un gran presidente de la Reserva Federal”.

Esta decisión pone fin a meses de incertidumbre para Warsh y allana el camino para su confirmación en el Senado antes del 15 de mayo, fecha en que finaliza el mandato de Powell como líder del partido.

Sin embargo, el viernes declaró en X que ponía fin al asunto y que pediría al inspector general de la Reserva Federal, que ya llevaba meses investigando las reformas, que se hiciera cargo.

Tillis afirmó haber recibido garantías del Departamento de Justicia de que el caso estaba “completamente resuelto” y de que la apelación no se utilizaría para reabrir la investigación.

En una publicación en X posterior a la entrevista, agregó que la investigación del inspector general era “apropiada”.

“Tengo la certeza de que se llevará a cabo de forma exhaustiva y profesional”, afirmó.

Powell ha declarado que asumiría la presidencia de forma interina si Wash no fuera confirmado antes del 15 de mayo.

Una vez que Warsh asuma la presidencia de la Reserva Federal, Powell podría continuar como gobernador durante un mandato de un año y medio más.

“No tengo intención de abandonar la Junta hasta que la investigación haya concluido de forma definitiva, con transparencia y de manera concluyente”, dijo Powell el mes pasado.