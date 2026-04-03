La película que presentará la vida del Rey del Pop llegará a las salas de cine el próximo 22 de abril

Daniel Montes de Oca

Además, dichas cadenas cinematográficas anunciaron la venta de diferentes artículos exclusivos referentes al largometraje, por lo que sus fans deberán estar atentos a los canales oficiales para no perderse ningún detalle.

¿Qué veremos en “Michael”?

Además, el filme presentará 13 canciones que marcaron la trayectoria de Michael Jackson como son:

Paris se desmarca

Posteriormente, la cantante y modelo reveló que la producción de “Michael” nunca tomó en cuenta sus opiniones tras leer el primer borrador de la historia, cuyo contenido calificó como “deshonesto”.

Tras ser duramente criticada, Paris dejó en claro que su oposición al biopic no se trataba de un “rechazo” hacia su padre, sino que simplemente no quería formar parte de una película que estaba plagada de “inexactitudes”.