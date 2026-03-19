Morrissey se lanza contra lo artificial del mundo

En su nuevo disco, el exlíder de The Smiths vuelve a incomodar con menos sintetizador, más veneno, y una insistencia en hablar con la verdad en una época obsesionada con los filtros, la corrección política y la amnesia cultural

Alejandro Castro / El Sol de México

Desde hace unos años, la mayoría de los medios utiliza sus espacios para hablar de todas las cuestiones extramusicales que, aunque no son pocas y forman parte esencial del personaje, nunca deberían estar por encima de su obra.

Por eso ahora que el músico acaba de estrenar disco, es el momento ideal para abordar su obra, particularmente la más reciente que se dio a conocer el pasado 6 de marzo, bajo el título de Make-Up Is a Lie.

“El maquillaje es lo que nos ponemos para que el mundo no nos vea, pero también lo que las instituciones usan para cubrir la podredumbre. Al final, la piedra de la tumba no lleva base de maquillaje; sólo lleva la verdad”.

El disco transita entre la vulnerabilidad personal y la crítica social mordaz.

El otro tributo se lo dedica a Roxy Music, con una versión del tema “Amazona”, en clave de art-rock, con arreglos de guitarra psicodélicos.

Cómo suena en la actualidad

En estas nuevas canciones, el músico abandona el sintetizador denso de sus trabajos anteriores para abrazar arreglos de pop de cámara, glam rock e incluso toques de trip-hop.

Para esta entrega, Morrissey se rodeó de su “núcleo duro” de músicos, pero también incorporó sangre nueva para refrescar su paleta sonora:

Sobre la experiencia de trabajar con “Moz”, Galeano dice a El Sol de México:

Galeano toca el bajo también en vivo con Morrissey desde hace dos años, y curiosamente la conexión se dio en nuestro país.

Lo poético por encima de lo político

“The Night Pop Dropped” es una crítica directa a la industria de la música actual, a la que describe como una máquina de censura que “decapita” la originalidad en favor de la corrección política.

Pero más allá de filias y fobias personales, Make-Up Is a Lie se erige como el manifiesto de un hombre que, a sus 66 años, se niega a usar los filtros de la modernidad.

Como apunta Sire Records: “Morrissey no ha vuelto, porque nunca se fue; simplemente estaba esperando a que el maquillaje de los demás se derritiera”.