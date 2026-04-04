Pedro Pascal causa furor en el centro histórico de la CDMX











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

La calle 5 de Mayo sirvió de ecenario a negocios y autos antiguos para recrear los años 20 / Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

“Ya vámonos, hija, que se nos hace tarde” “No mamá, ¿qué no ves que esta oportunidad es única en la vida, Pedro Pascal está ahí dentro y en cualquier momento va a salir”, fue una de las conversaciones entre fans del actor que lo esperaron hasta el último momento de su grabación de la película “De noche” en el Centro de la Ciudad de México este 3 de abril.

Fue todo un día de rodaje lleno de furor, que comenzó, según dijeron algunos trabajadores de la producción, a las cinco de la mañana y concluyó poco más de las 20:30 horas en las inmediaciones y locales de las calles Francisco I. Madero, Isabel la Católica y Cinco de Mayo, donde los capitalinos se vieron sorprendidos por las esporádicas apariciones de Pedro Pascal que fueron capturadas en celulares y luego a subidas a redes sociales.

En realidad, la expectativa por ver al actor chileno comenzó un día antes, con la publicación de una video foto en la que apareció con la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Ahí la estrella de Hollywood declaró su cariño por la CDMX.

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“Esta ciudad es mi favorita de todo el mundo. Esta película no podría existir si no fuera por México. La belleza de esta ciudad es una magia visual que no se podría lograr en otro país”, dijo el actor, quien recibió de manos de la funcionaria un ajolote, ya que, además fue el cumpleaños de Pedro Pascal.

Autos antiguos y trajes de los años 20 trasnportaron a los capitalinos a otra época - Foto: Kevin Aragón / El Sol de México Las calles del Centro de la CDMX fueron el set de la película "De noche" - Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

Ambientada en los Ángeles de los años 30, “De noche”, con guion y dirección de Todd Haynes, cuenta la historia de un amor entre dos hombres en un ambiente donde la corrupción y la discriminación imperan. Originalmente la película iba a ser protagonizada por Joaquin Phoenix, pero abandonó el proyecto a semanas de que este iniciara.

Al final, la estela que dejó la aparición de Pedro Pascal dejó emoción, así como una gala de carros de época y sets de grabación que hicieron a los capitalinos transportare a otra época. Aunque no causó la misma impresión, tras la grabación de la última escena también se pudo ver la presencia del actor y comediante Michae McKean, conocido por su interpretación del padre del abogado Saul Goodman, en la serie Better Call Saul.