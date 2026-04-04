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Gossipsábado, 4 de abril de 2026

Pedro Pascal causa furor en el centro histórico de la CDMX

El actor Pedro Pascal grabó escenas de su nueva película “De noche” casi todo el día, entre fans que lo esperaron hasta el final

Kevin Aragón

¿De qué trata “De noche”?

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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