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Metrópolijueves, 11 de junio de 2026

La calle que se volvió estadio

En una banqueta de la Zona Rosa, 40 aficionadas y aficionados vieron el partido inaugural del Mundial entre porras y el “Cielito lindo”

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Iván Ortiz

Bares Zona Rosa
Un grupo de comerciantes acordaron instalar un pantalla para presenciar el partido inaugural en la cancha del Estadio Ciudad de México. - Foto: Romina Solis / El Sol de México
Bares Zona Rosa
Una pantalla instalada sobre la calle de Génova, animó a decenas de personas para vivir al máximo la inauguración del Mundial. - Foto: Romina Solis / El Sol de México
Bares Zona Rosa
Con cantos, porras y cerveza, aficionados burlaron los altos precios del Estadio Ciudad de México. - Foto: Romina Solís / El Sol de México
Bares Zona Rosa
Cerca de la hora del partido, algunos aficionados todavía no tenían un lugar para ver el juego México vs Sudáfrica. - Foto: Romina Solís / El Sol de México
Bares Zona Rosa
Los fanáticos mundialistas cantaron “Cielito Lindo”, “El Rey”, y lanzaban porras al puesto y a la Selección. - Foto: Romina Solis / El Sol de México

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