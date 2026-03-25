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Metrópolimiércoles, 25 de marzo de 2026

Profepa ejerce vigilancia digital para detectar venta de animales a través de redes sociales

Este organismo ha realizado 12 visitas de inspección al Mercado de Sonora en 15 años detectando la venta ilegal de animales

Manuel Cosme

La prohibición de ese giro se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de junio de 2017, pero los comerciantes dedicados a la venta de animales en los mercados capitalinos ignoraron la restricción por muchos años.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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