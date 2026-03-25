Profepa ejerce vigilancia digital para detectar venta de animales a través de redes sociales











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La Profepa ha asegurado a 483 ejemplares vivos de fauna silvestre en visitas de inspección en el Mercado de Sonora. / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) efectúa un monitoreo constante en redes sociales y plataformas digitales para ubicar la posible venta ilegal de animales, luego del cierre de locales en el Mercado de Sonora que se dedicaban a ese giro.

En un informe al Congreso de la Ciudad de México, ese organismo reportó que de 2010 a 2025 efectuó 12 visitas de inspección y vigilancia a ese centro de abasto, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, durante las cuales aseguró 483 ejemplares vivos de fauna silvestre.

El reporte es en respuesta a un punto de acuerdo presentado por la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el que le pide a esa procuraduría y otras instituciones seguir con la verificación en el Mercado de Sonora, a fin de prevenir, detectar y sancionar la venta ilegal de animales ahí y si esto ocurre que el Ministerio Público Federal inicie carpetas de investigación.

La Profepa informó el 12 de enero de este año que su personal efectuó un recorrido de vigilancia en el interior y el exterior del Mercado de Sonora y constató que no hay locales abiertos ni personas en sus cercanías que comercialicen animales vivos.

La procuraduría consideró que la verificación sirve para prevenir la posesión, comercialización y exhibición ilegal de animales, por lo que admitió que la necesidad de fortalecer las acciones de difusión y sensibilización dirigido a las personas para que sepan las consecuencias legales y ambientales derivadas de la adquisición irregular de ejemplares de la fauna silvestre y promover también la protección de la naturaleza.

El 12 de febrero de 2020 el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México emitió una resolución definitiva por media de la cual ordenó a la alcaldía Venustiano Carranza que no renovar las cédulas de empadronamiento ni permiso a locatarios cuyo giro mercantil implicara la venta de animales vivos, ya que eso viola el artículo 25, fracción XXI, de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

La fracción parlamentaria del PVEM dio a conocer en su punto de acuerdo notas periodísticas que revelan la venta clandestina de animales por medio de las redes sociales y que los vendedores entregan los ejemplares a los clientes en las afueras del Mercado de Sonora.

“Esta modalidad de comercialización en la vía pública resulta particularmente problemática, ya que carece de cualquier control sanitario, trazabilidad, supervisión veterinaria o condiciones mínimas de bienestar, incrementando la probabilidad de enfermedades zoonóticas, mortalidad animal y abandono posterior. Asimismo, expone a la ciudadanía a riesgos sanitarios y de seguridad, al tiempo que normaliza prácticas contrarias a la ética pública y al orden jurídico vigente”, advirtió ese grupo parlamentario.

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