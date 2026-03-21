Se realizó la sustitución de techumbres, reparación de pisos y rehabilitación de canaletas, entre otras mejoras para poder recibir a los animales

Gloria López / El Sol de México

Resaltó que el albergue en este momento ya tiene la capacidad para recibir a más de 440 perros, por lo que el refugio considera que no existe impedimento para que las autoridades inicien la entrega de los animales.

“Ya no hay una razón evidente para que no nos los den. El balón está en la cancha del gobierno”, señaló Téllez, quien dijo que en estos momentos ya podrían regresar algunos animales o a más tardar el mes de abril.

Ya solo nos faltan los Franciscanitos

El refugio también cuenta con un nuevo espacio. Un pequeño Mausoleo donde se encuentra una placa de Ita Osorno, una de las primeras fundadoras del Refugio Franciscano, en agradecimiento a su labor con los animales.

León Téllez resaltó que las reparaciones y mejoras de este espacio se realizaron a través de donaciones de organizaciones y la sociedad civil, quienes también apoyaron con la mano de obra.

Explicó que la única zona del Refugio que falta por terminar de remodelar, que es la parte trasera donde también hay perreras, y es un espacio especial que se ocupa para sacar a pasear todos los días a los perros.

Mientras tanto, el refugio espera que en las próximas semanas, puedan comenzar a recibir a los primeros perros y gatos, como parte de los acuerdos establecidos con el gobierno capitalino.