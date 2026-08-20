Méxicojueves, 20 de agosto de 2026

Avanza reforma al Poder Judicial de Nuevo León con nuevas mesas de trabajo

Durante el encuentro, representantes de las organizaciones participantes plantearon la importancia de avanzar en los tiempos de la reforma

David Casas / Corresponsal

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