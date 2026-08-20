Méxicojueves, 20 de agosto de 2026Avanza reforma al Poder Judicial de Nuevo León con nuevas mesas de trabajoDurante el encuentro, representantes de las organizaciones participantes plantearon la importancia de avanzar en los tiempos de la reformaDavid Casas / CorresponsalReformasParticipación CiudadanaNuevo LeónMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESSin respuesta RubénCARTONESTestigo bien protegido Osvaldo