Jorge Romero recordó que el compromiso del partido es abrir el proceso a los ciudadanos

Rafael García

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, aseguró que este verano definirán a sus candidatos para las elecciones de 2027, los cuales serán, por primera vez, ciudadanos elegidos por ciudadanos.

En el mitin denominado “Ahora te toca a ti ser candidato”, aseguró que se llevará a cabo un proceso en tiempos claramente determinados durante esta nueva etapa de candidaturas ciudadanas sin afiliación.

Para luego pasar a posteriores entrevistas donde se planea encontrar al candidato ciudadano ideal.

Después, detalló, se abrirá un periodo para cumplir con un recolección de firmas entre vecinos, a fin de contar con un conocimiento mínimo de la comunidad.

Adelantó que luego seguirá un periodo de presentación en múltiples espacios con la mayor cantidad posible de personas.

El dirigente nacional del PAN señaló que la fase final consistirá en la celebración de distintos debates públicos y de contraste de proyectos, para que la ciudadanía pueda elegir a su candidato ideal.

Explicó que esto a fin de no imponer candidaturas o corcholatas como lo hizo Morena, cuando realizó destapes de personas previamente designadas.

“Nosotros hoy no anunciamos candidaturas ni corcholatas, si lo hiciéramos y todas las candidaturas ya están decididas, entonces, ¿qué apertura estamos ofreciendo?”, dijo el dirigente nacional del PAN.

Agregó que no habrá imposiciones populares ni candidaturas en razones de cercanías o lealtades. “La gente manda, la gente decide y punto”, puntualizó.

Llamó a todo aquel que tenga la disposición y la certeza de cambiar a México para apuntarse en este proceso, al indicar que ahora los políticos del partido se bajarán y darán todo su apoyo y entrega a la ciudadanía, poniéndose a su disposición como nunca antes.