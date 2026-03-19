Legisladores en ambas cámaras plantean que, ante una destitución presidencial, sea la ciudadanía quien elija a la persona que concluya el sexenio; rechazan el “Plan B” por no atender crimen organizado ni sobrerrepresentación

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Que no nos den gato por liebre. Si el pueblo pone y el pueblo quita, entonces el pueblo debe decidir quién sigue”, señalaron legisladores panistas al presentar el planteamiento.

De acuerdo con la propuesta, la remoción de un gobernante no debe limitarse a su salida del cargo, sino abrir paso a un nuevo proceso electoral que permita redefinir el proyecto de gobierno mediante el voto libre.

“Están usando como pretexto una revocación de mandato para que una persona con todo el aparato del poder pueda hacer campaña”, acusó.

Romero también lanzó un reto al oficialismo para que la revocación se extienda a los gobernadores, bajo el argumento de que debe aplicarse con criterios de equidad en todos los niveles de gobierno.

“Un peso que reciba un partido del crimen organizado, ¡que pierda el registro!”, sostuvo.

A su vez, el coordinador panista en San Lázaro, Elías Lixa Abimerhi, calificó el “Plan B” como una simulación que no resuelve los retos estructurales del país, y criticó que se utilice el discurso de austeridad sin resultados reales.

El legislador advirtió que la propuesta oficial ignora la realidad de los estados y municipios, además de no combatir la influencia del crimen organizado en los procesos electorales.