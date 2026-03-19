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Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

La Defensa realiza simulacros de emergencia de cara al Mundial 2026

Entre los supuestos, se planteó el secuestro de un alto diplomático extranjero y la colocación de una bomba cerca de una pantalla gigante donde aficionados se reúnen a ver un partido de futbol

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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