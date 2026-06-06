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Méxicosábado, 6 de junio de 2026

El Mundial de afuera: De los Galeana al Azteca

En el Mundial de 1986, mientras la ciudad todavía intentaba levantarse del terremoto de 1985, estudiantes que se escapaban de casa, punketos, rockeros, discolocos y vecinos de colonias populares reunieron frente a una pantalla gigante en el Deportivo Hermanos Galeana para vivir una Copa a la que pocos podían entrar. Cuatro décadas después, entre Fan Fest, obras, protestas, tráfico y boletos inalcanzables, la capital volverá a mirar el futbol desde afuera del estadio

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Gloria López / El Sol de México

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Gloria Lopez
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