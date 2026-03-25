Las ciudades se expanden y la demanda de recursos aumenta, mientras que los sistemas de saneamiento e higiene enfrentan un rezago que impacta áreas tan sustantivas como la salud y la economía

Alejandro Castro / El Sol de México

Pero estos porcentajes esconden una realidad más compleja. En el caso de las ciudades, tener conexión a la red no significa recibir agua suficiente, potable o continua, ni contar con sistemas de saneamiento funcionales.

En más de una ocasión este organismo ha hecho énfasis en que se requieren inversiones significativamente mayores para lograr servicios gestionados de manera segura.

La consecuencia es una paradoja urbana, en la que millones de personas viven en ciudades con infraestructura formal, pero sin acceso efectivo a condiciones básicas de higiene.

Hay acceso, pero no es constante

Esto significa que casi la mitad de quienes viven en ciudades deben almacenar agua, comprar pipas o depender de tandeos, lo que afecta directamente la higiene cotidiana.

Sobre el tema, Enrique Lomnitz, fundador de Isla Urbana, ha dicho que la infraestructura de suministro está en muy mal estado y el porcentaje de la población que recibe agua por tandeo ha aumentado dramáticamente:

“Tenemos que reinventarnos: la captación de agua de lluvia en ciudades podría cubrir el 50 por ciento de la demanda doméstica, reduciendo la presión sobre los acuíferos degradados”.

No es lo mismo cobertura que acceso

Organismos internacionales utilizan un indicador más estricto, que es el de “servicio gestionado de forma segura”, que implica tener agua disponible, potable y accesible en el hogar.

Según el Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y Unicef, el 57 por ciento de los hogares en México no cuenta con agua gestionada de forma segura, mientras que el 43 por ciento carece de saneamiento seguro.

Esto no significa que no haya tuberías, sino que el suministro puede ser intermitente, contaminado o insuficiente para garantizar higiene básica.

Limitaciones en contextos vulnerables

En el entorno nacional, 5 de cada 10 niñas faltan a clases durante su periodo debido a la falta de baños dignos o agua corriente para el aseo.

Y por si esto fuera poco, sólo el 64 por ciento de las unidades hospitalarias en zonas urbanas cumple con el estándar de la OMS de un lavabo funcional por cada 10 camas (Secretaría de Salud, 2025).

Unicef advierte que la higiene depende no sólo de la infraestructura, sino de la disponibilidad real de agua en el hogar, lo cual sigue siendo un desafío en México, especialmente en contextos de pobreza urbana y migración.

La Cepal advierte que la fragmentación institucional y la variación en tarifas y regulaciones entre estados dificultan garantizar servicios de calidad homogéneos.

Un problema que crece con la urbanización

México es hoy un país mayoritariamente urbano, y la demanda de agua en las ciudades sigue aumentando.

Los estudios sobre urbanización advierten que la demanda hídrica podría duplicarse en las próximas décadas, mientras que la infraestructura actual ya opera al límite.

Otro de los retos pendientes es el de la gestión de las aguas residuales, ya que la falta de saneamiento no solo se limita a la ausencia de drenaje, sino a la ineficiencia en el tratamiento de los desechos.

La perspectiva para el futuro

Como puntualiza Blanca Jiménez Cisneros, experta de la Unesco y ex-titular de Conagua, los servicios de agua potable y drenaje son la base estructural para el desarrollo de cualquier país.

“Actualmente, México no cubre plenamente estos derechos, y mientras no se logre un saneamiento integral, la brecha de desigualdad seguirá creciendo”.

Con información de: Inegi, Conagua, Unicef, Coneval, Secretaría de Salud y Banco Mundial.