Se dispara percepción de inseguridad en Jalisco 

De acuerdo con el Inegi, cuatro municipios del estado registraron incrementos de hasta 27 puntos porcentuales

Montserrat Maldonado

Entre las áreas urbanas con mayor incremento se enceuntran: Puerto Vallarta que pasó de 32 a 59.9 por ciento y Zapopan de 54.7 a 70.8.

Además, en la percepción sobre inseguridad pública, el segundo lugar lo ocupó el municipio de Guadalajara que pasó de 79.9 por ciento a 90.2, es decir, un aumento de 10.3 puntos porcentuales.

Otra de las áreas del estado de Jalisco que incrementó su percepción de inseguridad fue Tonalá al pasar de 56.5 a 68.1 por ciento.

Caída de El Mencho impacta en Jalisco

El pasado 22 de febrero, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano abatieron al narcotraficante más buscado del país y Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa confirmó que la operación se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, donde el personal militar fue agredido, lo que dejó como resultado la muerte de cuatro integrantes del CJNG, entre ellos El Mencho.

Además, el operativo desató una ola de violencia en respuesta, incluyendo narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en múltiples entidades del país, incluyendo Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.

Ante ello, autoridades locales activaron protocolos de emergencia como el “código rojo” en Jalisco, recomendando a la población no salir de sus hogares.

De acuerdo con las autoridades federales, dicho operativo tuvo resultado que en 20 de las 32 entidades del país se registraron bloqueos de caminos y carreteras. En total, fueron 252 bloqueos de este tipo.

Percepción de inseguridad en el país

Datos del Inegi detallan que en marzo de 2026, de la población de 18 años de 91 ciudades, 61.5 por ciento consideró que era inseguro vivir en su ciudad.

Sin embargo, el mayor porcentaje se encuentra en mujeres con un 67.2 mientras que en los hombres fue un 54.6.

Durante el primer trimestre de 2026, 43.7 por ciento de la población modificó sus hábitos respecto a llevar consigo objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito.