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Méxicomartes, 7 de abril de 2026

Hay siete mil quejas pendientes por resolver ante Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor detectó un rezago para resolver cobros indebidos y cargos extraordinarios.

Pablo Rodríguez

La subprocuradora de Servicios de Profeco, Rebeca Sánchez, reconoció en entrevista con El Sol de México que la institución enfrenta un rezago relevante en la resolución de casos.

En el caso de Walmart, la empresa alcanzó su mayor nivel de rezago en 2025 al registrar mil 158 casos sin resolver, de acuerdo con los datos disponibles.

No obstante, los datos del Buró Comercial muestran que existen trámites que pueden prolongarse por más de cinco años.

“Siempre buscamos que las partes lleguen a un acuerdo, pero hay casos donde, por la naturaleza del conflicto, no es posible conciliar”, explicó la funcionaria.

Ante ello, la Profeco ha optado por reforzar la comunicación con los proveedores y establecer mecanismos para destrabar expedientes, con el objetivo de reducir el número de casos pendientes.

En los casos donde no se alcanza un acuerdo, los expedientes se cierran sin conciliación, aunque los consumidores conservan la posibilidad de acudir a otras instancias legales.

“Se dejan a salvo los derechos para que puedan acudir ante otra autoridad. Incluso podemos emitir un dictamen que respalde su caso”, añadió la subprocuradora.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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