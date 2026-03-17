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Mundomartes, 17 de marzo de 2026

Embajada de EU en Bagdad sufre nuevos ataques con cohetes y drones

Atacan también una instalación diplomática estadounidense cerca del Aeropuerto Internacional de la capital de Irak

Reuters

Los ataques con cohetes y drones contra la Embajada de Estados Unidos y otra instalación diplomática en Irak se reanudaron el martes tras otros el mismo día, informaron fuentes de seguridad.

Los cohetes y un dron cargado de explosivos fueron lanzados contra la Embajada de EU en Bagdad, lo que activó las sirenas y provocó una explosión cerca del recinto, informaron fuentes de seguridad.

Al menos tres drones explosivos también atacaron una instalación diplomática estadounidense cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, activando los sistemas de defensa aérea C-RAM, añadieron las fuentes.

No hubo reportes inmediatos de víctimas ni de daños.

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