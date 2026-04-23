EU reclasifica la marihuana medicinal como una droga de menor riesgo

La reclasificación permitirán realizar investigaciones sobre la seguridad y eficacia de la marihuana para tratamientos alternativos para cáncer y trastornos serios de salud mental

EFE

La categoría I está reservada para drogas sin uso médico definido y con alto potencial adictivo, como la heroína y el éxtasis.

El funcionario también adelantó la intención de celebrar "una nueva audiencia acelerada, con plazos establecidos, para reclasificar la marihuana en su totalidad" que podría tener lugar en junio próximo.

El consumo recreativo de cannabis es legal en EU en 24 estados y en Washington DC, pero no a nivel federal.

La medida incluye además un compromiso de unos 50 millones de dólares a través de fondos ya existentes del Departamento de Salud para apoyar a estados que desarrollen programas con psicodélicos para enfermedades mentales graves.