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Ciencia y Saludmiércoles, 22 de abril de 2026

Las dos caras de la marihuana medicinal

Aunque esta planta se usa para aliviar enfermedades graves, sobre todo cuando otros fármacos no funcionan, también supone riesgos para la salud mental de las personas

Purificación León

La marihuana terapéutica

En algunas ocasiones, el consumo de cannabis puede inducir la aparición de psicosis, generalmente en personas con predisposición genética. 

Riesgo de adicción

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