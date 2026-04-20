ONG urge al Senado reactivar discusión de Ley General de Cannabis

En el marco del Día Mundial del Cannabis, colectivos entregaron un documento al Senado para retomar de manera urgente la agenda legislativa sobre la producción, distribución y consumo de cannabis

EFE

“Reactivar esta agenda no sólo implica atender una deuda legislativa pendiente, sino asumir una responsabilidad compartida frente a una realidad social que ya existe”, señaló Zara Snapp, directora del Instituto RIA, una de las organizaciones firmantes del posicionamiento.

Los colectivos destacaron que el Mundial de Fútbol 2026 hace urgente que el país tenga reglas claras sobre el cannabis, debido a la llegada de visitantes con distintas culturas de consumo.

En ese sentido, consideraron necesario fortalecer al Estado para informar, prevenir riesgos y manejar posibles situaciones relacionadas con el consumo.

"Con el Mundial 2026, México tiene la oportunidad de demostrarle al mundo que es un país que cuida a sus ciudadanos y a sus visitantes. Una regulación clara reduce riesgos, genera empleos formales y manda un mensaje contundente: México no le teme al futuro, lo construye”, señaló Luis Fernando Campos de Educannabis.

La discusión sobre la cannabis ha permanecido congelada en el Senado durante varios periodos legislativos, pese a que México fue uno de los primeros países de la región en abrir la puerta al autoconsumo mediante resoluciones judiciales.

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Las organizaciones entregaron un documento a la titular de Oficialía de Partes del Senado mexicano, Aracely García, como parte del llamado urgente a retomar la agenda legislativa sobre cannabis.