Guatemala empieza a construir cárcel para pandilleros sin emular la de Bukele

Tendrá capacidad para dos mil reos de alta peligrosidad, principalmente miembros de pandillas

AFP

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, aclaró a periodistas que la cárcel cumplirá estándares internacionales que establecen un máximo de dos reos en cada celda, y no serán “colectivas” como en el Cecot.

La prisión en Guatemala será construida a un costo de 130 millones de dólares por ingenieros del ejército en un terreno incautado en 2012 a un narcotraficante guatemalteco condenado en Estados Unidos.

“Esta finca fue adquirida con dinero proveniente de actividades ilícitas (..) usada para robarse nuestra paz y la seguridad. Hoy este mismo lugar está siendo convertido en un recurso para proteger”, dijo Arévalo, al poner la primera piedra.

En el lugar ya hay maquinaria para iniciar la construcción, que concluirá en un año, según las autoridades.

A mediados de enero, miembros de la pandilla Barrio 18 lanzaron ataques que dejaron 11 policías muertos.