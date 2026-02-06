La frontera de Coahuila se consolida como una de las ciudades con mejores indicadores de seguridad en México, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados en enero de 2026 por el INEGI
Con productos de primera necesidad a solo un peso, el Mercadito “A Peso Todos por Más–Mejora” reunió a más de dos mil personas en su primera edición y generó un ahorro directo para miles de familias del municipio.
El Súper Bowl en Torreón se vive con una tradicional carne asada, costillares BBQ, y cerveza bien fría. Con Bad Bunny y Matisse en el medio tiempo, familias y amigos se reúnen para apostar, disfrutar y romper el silencio en una fiesta inolvidable en el CCT.
La detención del alcalde de Tequila se añade a una serie de casos en distintos estados del país en los que presidentes municipales y ex alcaldes han sido señalados y procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado
Aunque un estudio del 2019 sugiere que el ruido rosa ayuda a mejorar el sueño de los pacientes con deterioro cognitivo leve, una investigación de la Universidad de Pensilvania señala que reduce la calidad del sueño
En 1953, el empresario polaco Max Trilnik Lasser, ahogado por deudas y fraudes, pagó su propio asesinato para activar un seguro de vida. Un carpintero lo mató por 500 pesos, vendió el arma y lloró en el funeral. Prensa y policía lo llamaron crimen pasional tras una investigación superficial equivocada
Mariella Salvatori, estudiante de Químico Farmacobiólogo en la BUAP, se volvió viral sin buscarlo. La falta de muestras de excremento para el laboratorio detonó creatividad, humor y divulgación científica en redes. Así nació “la chica de las cacas”, fenómeno inesperado que convirtió una frustración académica en contenido educativo y entretenido
La celebración del Año Nuevo Chino cobra vida con el león y el dragón. Conversamos con Xinkuan Shi Dragon & Lion Dance Group México, encargados de dar vida a los rituales, tambores y tradiciones que muestran cómo la danza transforma identidades y destinos
En 2025 nace la Secretaría de las Mujeres, con poder directo en el gabinete. Más centralización, menos claridad. Mientras la violencia y la desigualdad persisten, surge la pregunta: ¿el cambio alcanza para salvar vidas y reconstruir diálogo feminista? Invitamos a primera secretaria de las mujeres de México
El Cerro de las Calaveras. Un trágico amor entre la hija de un jefe indígena y un caballero extranjero tuvo un siniestro final. Hoy, las formaciones rocosas evocan sus rostros, y el mirador ofrece vistas sobrecogedoras de La Paz y el mar
Los datos económicos de México desmienten la idea de un “Superpeso”; la moneda es débil frente al dólar y otras divisas, una estrategia que favorece la competitividad de las exportaciones estadounidenses
Una charla con Juan David Bernal, director del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo, encargado de asesorar universidades y escuelas de periodismo en todo el continente, para mantener vigentes y modernizados sus planes de estudios
La detención de Nicolás Maduro no es solo la caída de un presidente. Es una escena que rompe una regla no escrita del sistema internacional: los jefes de Estado no se capturan de la forma en como lo hizo Estados Unidos en Caracas. ¿Qué sucederá tras la intervención estadounidense en Venezuela?