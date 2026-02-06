elsoldelalaguna

Luis Guillermo Hernández - JOSE FERNANDO ESCOBAR ESPINOZA
Luis Guillermo Hernandez

Mi primer encuentro con Carlos Fuentes

Raúl Medina Martínez

Desfase entre educación y mercado laboral

Rodolfo Silva Rosales
Rodolfo Silva Rosales

Mexicano, te habla la verdadera historia de México

Jesús Gerardo Sotomayor Garza

Cronista de Torreón | Los torreones de Torreón

Francisco Tobias Hernández
Francisco Tobias Hernández

Premio Nobel de economía

Archivos secretos de policía

En 1953, el empresario polaco Max Trilnik Lasser, ahogado por deudas y fraudes, pagó su propio asesinato para activar un seguro de vida. Un carpintero lo mató por 500 pesos, vendió el arma y lloró en el funeral. Prensa y policía lo llamaron crimen pasional tras una investigación superficial equivocada

La Ventana

Mariella Salvatori, estudiante de Químico Farmacobiólogo en la BUAP, se volvió viral sin buscarlo. La falta de muestras de excremento para el laboratorio detonó creatividad, humor y divulgación científica en redes. Así nació “la chica de las cacas”, fenómeno inesperado que convirtió una frustración académica en contenido educativo y entretenido

La guía del fin de semana

La celebración del Año Nuevo Chino cobra vida con el león y el dragón. Conversamos con Xinkuan Shi Dragon & Lion Dance Group México, encargados de dar vida a los rituales, tambores y tradiciones que muestran cómo la danza transforma identidades y destinos

El podcast de la Lovera

En 2025 nace la Secretaría de las Mujeres, con poder directo en el gabinete. Más centralización, menos claridad. Mientras la violencia y la desigualdad persisten, surge la pregunta: ¿el cambio alcanza para salvar vidas y reconstruir diálogo feminista? Invitamos a primera secretaria de las mujeres de México

Cofre de leyendas

El Cerro de las Calaveras. Un trágico amor entre la hija de un jefe indígena y un caballero extranjero tuvo un siniestro final. Hoy, las formaciones rocosas evocan sus rostros, y el mirador ofrece vistas sobrecogedoras de La Paz y el mar

Economía pesada

Los datos económicos de México desmienten la idea de un “Superpeso”; la moneda es débil frente al dólar y otras divisas, una estrategia que favorece la competitividad de las exportaciones estadounidenses

Periodismo en riesgo

Una charla con Juan David Bernal, director del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo, encargado de asesorar universidades y escuelas de periodismo en todo el continente, para mantener vigentes y modernizados sus planes de estudios

OEM Noticias

Encuentra todos los días las noticias más relevantes con la cobertura de todos los periódicos de la Organización Editorial Mexicana

Las claves del mundo

La detención de Nicolás Maduro no es solo la caída de un presidente. Es una escena que rompe una regla no escrita del sistema internacional: los jefes de Estado no se capturan de la forma en como lo hizo Estados Unidos en Caracas. ¿Qué sucederá tras la intervención estadounidense en Venezuela?

Saca la reta

Charla con La Catalina, amazona del Consejo Mundial de Lucha Libre. La luchadora chilena fue buscada por AAA antes de entrar al CMLL, pero hubo una fuerte razón por la cual declinó la oferta

