A la Sombra / Andrea Chávez

La senadora con licencia por Morena, Andrea Chávez, quien busca colocarse rumbo a la gubernatura de 2027, fue exhibida en un video difundido en redes sociales diciendo: “Pa’ que los chihuahuitas me quieran, me tengo que hacer más güera”, una frase que desató críticas en redes sociales, y que llegó apenas días después de que el Tribunal Estatal Electoral ordenó retirar su nombre, imagen y cargo de ambulancias y consultorios que promueve en la entidad por presuntos actos anticipados de campaña. En un estado fronterizo, duro, orgulloso de sus identidades regionales y poco tolerante a los gestos de superioridad, la aspirante parece haber reducido el reto de construir arraigo a un comentario sobre el color de cabello y a un diminutivo que en Chihuahua cae muy mal.

Badiraguato en el Tianguis Turístico de Acapulco no necesita demasiada explicación: es el intento de vender como destino lo que el país conoce como símbolo. El gobierno puede montar un stand, presumir paisajes y hablar de desarrollo regional, pero mientras ese municipio siga asociado en el imaginario nacional con la cuna del narco, la promoción turística suena menos a estrategia y más a maquillaje institucional. Promover turismo no está mal, lo cuestionable es pretender que una campaña, un stand o una foto de feria pueden borrar de golpe una carga simbólica y de seguridad que exige algo más serio que folletos. Pero bueno, pensando que ni Teotihuacán es seguro para los visitantes, por qué no arriesgar y conocer la cuna de El Chapo y del gobernador.

Por cierto, en los pasillos del Tianguis Turístico se respira confianza de que los buenos números en la industria son resultado de un buen trabajo coordinado entre el gobierno y los empresarios… pero… hay muchos expositores que consideran que siendo el año del Mundial y tras las recientes raspadas de imagen internacional que hemos tenido por la detención del Mencho y el mataturistas de Teotihuacán hubiera sido oportuno demostrar que la industria es en verdad prioridad nacional con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estará ausente de la inauguración de la 50 edición de este evento.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con cuidado al episodio que obligó a evacuar a Donald Trump de una cena con periodistas en Washington, después de que se reportaran disparos y la detención del presunto responsable. “Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien”, escribió en X, antes de cerrar con una frase que funciona también como mensaje político: “La violencia no debe ser nunca el camino”.

La Organización Internacional del Trabajo echó a andar una iniciativa para fortalecer la justicia social y promover el trabajo digno en el sector cafetalero. Al mencionado programa se sumó ya Nestlé México, de Fausto Costa, con lo que pretende contribuir al fortalecimiento de la contratación equitativa y la promoción del trabajo decente en el sector cafetalero de estados como Veracruz, de Rocío Nahle, y Chiapas, de Eduardo Ramírez, mediante la promoción de mejores prácticas empresariales y capacitaciones para productores.

Comenzaron a correr versiones en los últimos días sobre un posible acercamiento entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el empresario Ricardo Salinas Pliego. Esto en el marco de un eventual proyecto político rumbo al 2030. Según dicen, una eventual alianza entre García Sepúlveda y el Tío Richie sería por demás competitiva para aquel momento en el que estará en disputa la Presidencia de la República; no obstante, también hay versiones de un posible acercamiento entre el emecista y el Movimiento Regeneración Nacional.