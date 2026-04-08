A la Sombra / Claudia Sheinbaum











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

Las protestas que pusieron en crisis las carreteras este inicio de semana no debían suceder, pues los inconformes reclaman Precios de Garantía al gobierno de Claudia Sheinbaum, programa de subsidios que supuestamente opera con efectividad desde la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador. Era la desaparecida Segalmex la encargada de garantizar el correcto funcionamiento de dicho esquema, ahora bajo supervisión de Alimentación para en Bienestar de María Luisa Albores.

El Movimiento Ciudadano, en voz de Laura Ballesteros, pidió formalmente la renuncia de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo anterior por su postura defensora del gobierno frente a la crisis de desapariciones señalada por la ONU. Los miembros del partido naranja pedirán incluso un juicio político contra Piedra Ibarra, a quien también denuncian por tener un conflicto de interés para desempeñar el cargo por su cercanía con el Movimiento Regeneración Nacional.

El entorno virtual para menores en México carece de filtros de acceso eficaces. La falta de mecanismos de verificación de edad en las tiendas de aplicaciones expone a niñas y niños a contenidos y riesgos digitales sin control previo. Frente a este escenario, quien impulsa una agenda que plantea la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las empresas tecnológicas, es el diputado del PVEM, Julio Scherer Pareyón.

La iniciativa propone que las plataformas utilicen el registro de los padres para autorizar cada descarga de aplicaciones. La propuesta surge de un diálogo nacional con la academia, especialistas en ciberseguridad y empresas como Meta Platforms. La mesa de trabajo confirma la urgencia de incorporar la seguridad desde el origen en el diseño de las redes sociales. Resulta indispensable establecer reglas claras frente a los retos de identidad en el ecosistema móvil. ¿A nadie se le había ocurrido? ¿En qué aldea vivimos?

Ante la falta de citas presenciales para concluir el refrendo vehicular en Morelos, el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, llamó a la ciudadanía a realizar el pago en línea antes del 31 de mayo, al sostener que ese trámite basta para quedar exentos del cobro de la tenencia. El funcionario reconoció que la migración de Plaza Cristal al Macro Módulo redujo de forma significativa la disponibilidad de citas, pero aseguró que el sistema de pago digital opera sin bloqueos ni restricciones y reportó que, al cierre del primer trimestre de 2026, ya se había cubierto 50 por ciento del padrón vehicular.

Tras hacerse pública la renuncia de Jesús Alí a Morena, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, el hermano de “ya saben quién”, sostuvo que quienes abandonan el partido “se van solos” y negó que esa salida debilite al movimiento. “Fíjate que ni sabía yo, pero bueno, en Morena las puertas siempre están abiertas para los que quieran ingresar y también para los que quieran salir, no es un partido que mantenga por la fuerza a ningún miembro”, dijo. También dejó claro que cada militante, “así como ingresan también tienen la libertad para salir cuando lo deseen”. Pues sí. Eso también hace la diferencia entre quienes están en el poder, o son oposición, de los apestados del sistema.