Disco duro / VigIA: app contra abuso infantil

Alejandro JiménezAnálisissábado, 30 de mayo de 2026Disco duro / VigIA: app contra abuso infantilFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Así funciona VigIAPaso 1: descargar la aplicaciónPaso 2: conectar los dispositivos de casaPaso 3: programar horarios de monitoreoPaso 4: detección de señales de riesgoPaso 5: envío de alertas a madres y padres¿Qué pasa si alguien desconecta el sistema?Orientación y ayuda dentro de la appEl desarrollo detrás de la Inteligencia ArtificialUna aplicación en fase pilotoINEGIAbuso sexualOCDELas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS23 de mayo de 2026Disco duro / Trump contra su turismo16 de mayo de 2026Disco duro / Narco, poder y pragmatismo en la 4T9 de mayo de 2026Disco duro/ Palantir: tecnofascismo que apunta a México2 de mayo de 2026Disco duro / 8 problemas del campo25 de abril de 2026Disco duro / León XIV: el año de la prudencia18 de abril de 2026Disco Duro / Seguridad: entre el dato y la narrativa14 de abril de 2026El esplendor de Monte Albán en imágenes11 de abril de 2026Disco duro/ La ciudad en disputa4 de abril de 2026Disco duro / Desaparecidos: negar no alcanza28 de marzo de 2026Disco duro / El INE: daño contenidoMás NoticiasMÉXICOEl evento del domingo permitirá a Sheinbaum mantenerse en la agenda pública y exhibir la fuerza de MorenaEl evento del domingo permitirá a Sheinbaum mantenerse en la agenda pública y exhibir la fuerza de MorenaRecibe Senado dos iniciativas de Sheinbaum sobre derechos de autor y propiedad industrialGobierno de Sheinbaum renueva el PACIC por seis meses más para contener la inflaciónSheinbaum entrega a cuatro mujeres jóvenes los boletos para partidos del Mundial 2026METRÓPOLIRehabilitan la antigua Fuente de Belén en ChapultepecDesde hace un mes, la estructura de 270 años, permanece cubierta y personal especializado trabajaMUNDOAmenazas a candidatos y más violencia marcan la campaña presidencial de ColombiaGrupos criminales han alimentado sus filas desde la llegada del actual presidente Gustavo PetroFINANZASRedes sociales dañan como los cigarrosLa salud de los menores de edad está en riesgo ante el tiempo excesivo que pasan frente a pantallas, advierten médicosMETRÓPOLICambian animales por artesanías, pero persiste venta clandestina de animales en el Mercado de SonoraAlgunos locales que cambiaron su giro hacia artículos de santería, al menos 15 permanecen cerrados y otros cuatro mantienen sellos de clausura, derivados de operativosFINANZASGobierno de Sheinbaum renueva el PACIC por seis meses más para contener la inflaciónEmpresarios y el Gobierno federal mantienen en 910 pesos el costo de 24 productos de la canasta básica; de no lograr acuerdos, la inflación sería del 10 por ciento, dice la mandataria federalMETRÓPOLIMundial de Futbol dispara rentas, pero no la recaudación fiscal en CDMXEl Fondo Mixto de Promoción Turística estima recaudar 270 millones de pesos en impuestos por plataformas como Airbnb durante el Mundial 2026, similar a lo registrado en 2025, pese al aumento en la oferta y preciosCOLUMNASMiguel Reyes RazoDe la pluma de Miguel Reyes Razo / Cuando Fidel volvió al punto de partida del “Granma”Delia Angélica OrtizMi mamá y el sexo / El legado incómodo de Michael Jackson Opinión 51Opinión de Adela Navarro Bello / El engañoso discurso de la soberaníaJoel Hernández SantiagoHojas de papel volando / Ovnis, con miradas de fulgor extrañoCARTONESCARTONESEn constante peligro RubénCARTONESTiembla Dinamarca OsvaldoLOÚLTIMOFINANZASQualcomm busca que la IA sea personalGOSSIPCine mexicano se defiende frente a los gigantes internacionalesFINANZASSpotify ahora narra revistasGOSSIPEl recorrido visual de Ed Maverick en 86 fotografíasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis