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Alejandro Jiménez

Análisissábado, 30 de mayo de 2026

Disco duro / VigIA: app contra abuso infantil

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Así funciona VigIA

Paso 1: descargar la aplicación

Paso 2: conectar los dispositivos de casa

Paso 3: programar horarios de monitoreo

Paso 4: detección de señales de riesgo

Paso 5: envío de alertas a madres y padres

¿Qué pasa si alguien desconecta el sistema?

Orientación y ayuda dentro de la app

El desarrollo detrás de la Inteligencia Artificial

Una aplicación en fase piloto

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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