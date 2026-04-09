A la Sombra / Roberto Velasco Álvarez











Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

Con 80 votos a favor y 30 en contra, el Senado ratificó este miércoles a Roberto Velasco Álvarez como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum coloca al frente de la diplomacia mexicana a un funcionario que ya llevaba años operando la relación con Estados Unidos y Canadá. Tras asumir el cargo en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, Velasco adelantó que México buscará exponer ante distintos países los avances en materia de desaparición forzada y que la Cancillería prepara un escrito de Amigo de la Corte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 14 mexicanos bajo custodia de ICE; además, descartó que militares estadounidenses actúen en territorio mexicano contra el narcotráfico.

La Fiscalía General de la República cerró la puerta, por ahora, a una ruta penal contra las empresas involucradas (fueron al menos 40 contratos) en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Mientras 145 víctimas recibieron pagos por reparación del daño, las compañías evitaron ser procesadas criminalmente gracias a un acuerdo reparatorio, pese a que el accidente del 28 de diciembre de 2025 dejó 14 muertos y más de 90 lesionados. La fiscal Ernestina Godoy sostuvo que los procesos seguirán sólo contra el maquinista, el conductor y el jefe de despacho por homicidio y lesiones culposas, luego de que los peritajes descartaran fallas en la vía, locomotoras y vagones y apuntaran al exceso de velocidad como causa del siniestro.

México sumó este miércoles una señal de confianza industrial en medio de la presión comercial global. La automotriz china GAC anunció que comenzará a ensamblar vehículos en el país en el segundo semestre de 2026, con lo que busca afianzar su apuesta local y abrir una nueva etapa para la manufactura automotriz nacional. Aunque la firma no reveló todavía ni la sede de la planta ni el monto de inversión, sí confirmó que operará con un esquema flexible para producir unidades de combustión, híbridas, híbridas enchufables y eléctricas, en una decisión que coloca a México como plataforma estratégica para una marca que quiere crecer en América Latina y que, al mismo tiempo, refuerza la narrativa de que el país sigue siendo un polo atractivo para la industria global pese a la turbulencia arancelaria desatada por Donald Trump.

Después de casi un año de haberla anunciado, el gobierno capitalino enviará al Congreso la multicitada Ley de Rentas Justas y Asequibles. Es probable que la discusión se aplace hasta el siguiente período legislativo, pues no hay todavía consenso entre los sectores involucrados y las restricciones que se plantean en el documento podrían afectar incluso la dinámica planteada para el Mundial de Futbol 2026 que está programado para arrancar en la Ciudad de México en junio próximo.

Parece que la autonombrada Cuarta Transformación terminó por reconocer las fallas en las políticas públicas de salud, de ahí que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya decidido crear el Servicio Universal de Salud. El citado esquema pretende reforzar el esquema del IMSS-Bienestar que se creó en la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador, esto luego del desastre que fue el desaparecido Insabi que, entre otras cosas, generó el desabasto de medicamentos a nivel nacional que todavía no acaba de resolverse.