A la Sombra / Salomón Jara

Apenas el miércoles pasado el gobernador Salomón Jara anunció el Pacto por la Paz de Juchitán y este fin de semana se registró un ataque armado en el que murieron tres personas, uno de ellos sobrino del Secretario de Gobierno e hijo del Subsecretario de Desarrollo Político. Resulta muy delicado que de una manera tan violenta se haya atacado a estas personas, por lo que debe quedar claro que es un mensaje de las bandas del crimen organizado que están retando de manera frontal al gobierno de Oaxaca, por lo que más que anuncios se debe de comenzar a dar resultados en una región que ha registrado hechos violentos los meses recientes.

Lo que primero se manejó como un accidente en el que murió Pedro Ramón Oseguera Cervantes, director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y quedaron heridos sus acompañantes, terminó por revelar un episodio bastante más delicado: en el mismo vehículo también viajaban su escolta —quien igualmente falleció— y dos integrantes del personal de la Embajada de Estados Unidos, cuya muerte confirmó después el embajador Ronald Johnson, mientras el fiscal César Jáuregui Moreno añadió que participaban en labores de entrenamiento. El dato no es menor, el grupo regresaba de una región donde fuerzas estatales, federales y militares habían intervenido predios presuntamente usados para fabricar metanfetamina, una secuencia que, más que cerrar el caso como un simple percance carretero, abre preguntas sobre el alcance real de la operación y el nivel de involucramiento bilateral en la zona.

Más que ser decisión de la fiscal Ernestina Godoy, cuentan que las modificaciones en la Fiscalía General de la República atienden a un llamado del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para atender la criminalidad. Cosa de ver que se crearon nuevos grupos de élite para atender delitos de alto impacto, tales como la extorsión o los feminicidios; tendencia que, a diferencia de la Fiscalía anterior, se alinea con las prioridades del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, mucho se ha criticado su viaje a España en avión comercial, no por el motivo sino por la logística. La mandataria nacional bien podría ir en un vuelo privado por estrictos motivos de seguridad nacional. El problema es que al parecer es la única en la llamada Cuarta Transformación que pretende pregonar la austeridad, pues todos los demás miembros de su movimiento gustan de viajar en vuelos privados y en primera clase sin que exista justificación alguna. Ojalá que sirva el ejemplo, ojalá que rectifiquen.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Conectividad en Sitios Públicos y en Áreas de Atención Prioritaria 2026, con el que el gobierno federal identificó 72 mil 233 localidades prioritarias y fijó como meta conectar este año, a través de la CFE, 27 mil 749 sitios públicos sin internet: 20 mil 188 teleescuelas y 7 mil 561 clínicas del IMSS Bienestar.

Además, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá establecer obligaciones de cobertura para concesionarios en zonas rezagadas, mientras el propio diagnóstico oficial, elaborado con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024 del Inegi, reconoce que 55.25 por ciento de los hogares que no tienen internet siguen fuera por falta de recursos económicos.