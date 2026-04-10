A la Sombra / Tania Caballero Navarro











Ciudad de Mexico , 10 de abril de 2026 Ver más periódicos

Luego de ser exhibida en redes sociales, la diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Tania Caballero Navarro, quien además es nuera del gobernador Salomón Jara, reconoció el viaje que hizo a Los Ángeles, Estados Unidos, durante las vacaciones de Semana Santa. Pero tranquilos todos que, según declaró, su estancia allá la pagó con su sueldo y fue por motivos de trabajo, para avanzar en la agenda con migrantes oaxaqueños en ciudades como Los Ángeles y San Quintín.

La legisladora sostuvo que ya no existen privilegios dentro del Congreso local como vuelos privados, hospedajes o viáticos, por lo que lamentó que se busque desinformar a la ciudadanía sobre su labor. Lo raro es que, pese a ser muy activa en sus redes sociales, no hay nada sobre esas reuniones con migrantes; y también se le olvidó explicar la necesidad de viajar por trabajo junto a su familia, pues lo hizo con su esposo Shabin Jara Bolaños y su cuñada Bxido Xishe Jara Bolaños.

Hablando de la familia del gobernador de Oaxaca, Salmón Jara, nos cuentan que desde el Palacio Nacional ya les instruyeron hacer una reflexión sobre la participación que tienen en varios puestos de la administración estatal. Cuentan que a varios se les recomendó dejar los encargos que llegaron a ocupar cuando inició el sexenio de Jara Cruz; toda vez que hay más de una decena de miembros ocupando actualmente plazas como las arriba mencionadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda inauguraron en San Quintín un Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas que concentrará servicios federales y estatales como parte del Plan de Justicia para esa región, con la promesa de acercar salud, programas sociales y acompañamiento a las familias jornaleras, además de renovar las 20 clínicas de la zona, fortalecerlas con personal y medicamentos, construir un nuevo Hospital General de Zona el próximo año, avanzar en la electrificación de viviendas, rehabilitar la carretera Transpeninsular, ampliar el acceso al agua potable, abrir dos Centros de Educación y Cuidado Infantil y certificar a empleadores del campo que garanticen seguridad social, salarios justos y condiciones laborales dignas. ¿Todo eso se podrá?

Una densa columna de humo negro volvió a encender las alertas este jueves en la refinería Olmeca de Dos Bocas, luego de que se registrara un incendio en la bodega de coque que, según Pemex, fue controlado sin dejar personas lesionadas, en un nuevo episodio de tensión alrededor del complejo energético apenas días después de la polémica por una presunta fuga de gas que la empresa atribuyó a vapor de agua y a menos de un mes de otro siniestro en el que murieron cinco personas, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de operación y seguridad en una de las obras emblemáticas del sexenio.

Nos cuentan desde el sur que el Hospital General de Huixtla opera al límite y con pacientes atendidos en pasillos debido a que la rehabilitación del área de urgencias, dañada tras el colapso del drenaje desde finales de 2025, sigue sin concluir, una situación que, según empleados y usuarios, ya rebasó la capacidad del nosocomio que recibe enfermos de varios municipios del Soconusco y la zona sierra, obligó al cierre de al menos tres áreas, afectó pediatría y otros espacios, y mantiene bajo presión a un servicio que desde hace meses arrastra saturación, traslados de pacientes a Tapachula y reclamos por la falta de respuesta de las autoridades de salud de Chiapas. Que en Palacio tomaron nota.