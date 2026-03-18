Aguas profundas / Los muertos en la refinería de Dos Bocas











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La inversión de Pemex en la refinería de Dos Bocas suma los 24 mil millones de dólares al cierre de junio de 2024, según reporta la petrolera ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Uidos (SEC, por sus siglas en inglés). Ayer, la refinería tuvo un incendio causado, dijo la autoridad municipal, por un rayo que le pegó a un charco en la barda perimetral en donde había producto derramado como aceite, solventes y gasolina.

La realidad es que había trabajos de mantenimiento en la refinería, se fue producto a los drenajes, encontró una fuente de ignición y fue cuando se inició el incendio. En efecto, hay una lluvia torrencial, pero no hay razón para que haya hidrocarburos en la calle y menos en el drenaje.

Se les dijo que ese no era un buen lugar para construir la refinería que con este incendio lleva al menos cinco que se conocen desde agosto del 2024, la diferencia es que en este último ya hubo pérdidas humanas y materiales. El saldo reconocido por la petrolera es de cinco personas muertas y al parecer dos o tres vehículos quemados en su totalidad.

Más allá de la declaración oficial, lo que nos cuentan es que las operaciones de la unidad se mantuvieron pese a las llamas, los sistemas de respuesta contraincendio no reaccionaron a la velocidad esperada, no hubo pérdidas materiales de la empresa estatal y eso fue porque los tanques están vacíos.

El incendio inició en la mañana, alrededor de las 6:00 horas y no hay una razón oficial para que se desatara el infierno en Dos Bocas. El fuego se inició mientras estaba una típica tormenta tabasqueña que llevaba horas y la duda es si no hay suficientes drenajes en una instalación donde se gastaron 24 mil millones de dólares y nada más no la pueden terminar. No hubo coordinación con las autoridades locales para hacer un plan de contención y la información al municipio de Paraíso es mínima.

Cerca de la refinería se tienen dos escuelas que ayer tuvieron que ser cerradas, la primaria Abías Domínguez Alejandro y un kínder, el Agustín Melgar, que pese a los cinco accidentes fuertes de la refinería siguen operando, tal vez este miércoles estarán cerrados por la presencia de hidrocarburos en los drenajes municipales y esa es una revisión que aún no se hace. Valdría la pena recordarlo: ese era uno de los pendientes en la construcción de la instalación.

Los muertos no son todos parte del personal de Pemex, la información que se tiene es que al menos cuatro pertenecen a las compañías que trabajan para la paraestatal y una más sí sería de la empresa, al parecer es una mujer, pero no se tienen más datos. El incendio oficialmente habla de que es en la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos, es decir, a un lado del tanque.

En Tabasco, la empresa aceptó que las tormentas que hay en el municipio generaron inundaciones dentro de la refinería, esta agua contaminada rebasó la barda y luego se incendió. Los vecinos de la zona lo que han reportado es que el olor a hidrocarburos en la calle es algo común, así como los derrames de petróleo afuera de la unidad productiva. La queja siempre es la misma: cuando llueve, el ambiente se carga de hidrocarburos en la calle, ya sean gases o líquidos.