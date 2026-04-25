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Sofía Carvajal

Análisissábado, 25 de abril de 2026

Abelina vs las niñas desamparadas

Y aun así, alguien decidió robarlo.

Esto no es un error administrativo. No es un “malentendido”. Es una traición.

Una traición a la solidaridad ciudadana que donó. Una traición a las organizaciones que trabajan en condiciones adversas. Y, sobre todo, una traición brutal a niñas que ya han sido violentadas por un sistema que las abandona una y otra vez.

Lo que ocurrió en Acapulco no es un hecho aislado. Es un síntoma. Y si no se atiende de raíz, seguirá repitiéndose.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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