Y aun así, alguien decidió robarlo.

Esto no es un error administrativo. No es un “malentendido”. Es una traición.

Una traición a la solidaridad ciudadana que donó. Una traición a las organizaciones que trabajan en condiciones adversas. Y, sobre todo, una traición brutal a niñas que ya han sido violentadas por un sistema que las abandona una y otra vez.

Lo que ocurrió en Acapulco no es un hecho aislado. Es un síntoma. Y si no se atiende de raíz, seguirá repitiéndose.