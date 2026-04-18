La Marina responde… pero el Estado llega tarde

Pero la pregunta incómoda no es si la Marina actuó bien. La pregunta es: ¿por qué tuvo que hacerlo otra vez?

Mientras tanto, la respuesta operativa avanzaba. Miles de elementos, buques, drones, toneladas de hidrocarburo retiradas . Todo eso funciona… pero llega después. Y ese es el punto: México es eficaz reaccionando, pero profundamente débil anticipando.

Y eso tiene un costo.

Porque cada vez que una crisis ambiental, energética o social termina en manos militares, se confirma una verdad incómoda: el Estado civil no está funcionando como debería. No previene, no regula con eficacia, no comunica con transparencia. Solo reacciona… y delega.

Entonces, ¿qué nos deja el Golfo?

Que la Seguridad Nacional en México está mal entendida. No es solo cuestión de tener barcos, soldados o drones listos para intervenir. Es cuestión de evitar que el desastre ocurra. Y ahí, el país sigue llegando tarde.

La Marina puede limpiar el petróleo. Lo que no puede limpiar es la falta de planeación, la opacidad institucional y la incapacidad de prevenir riesgos que ya no son excepcionales, sino estructurales.

México no necesita más operativos exitosos. Necesita menos crisis que atender.

Y hasta que eso no cambie, cada #SabíasQue será menos una muestra de fortaleza… y más un recordatorio de todo lo que sigue fallando.