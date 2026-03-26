Corporativo / Activismo ambiental selectivo 

Hablamos de un daño que, según los informes, se extiende en 630 kilómetros de litoral, con 51 puntos afectados, y un impacto que ya obligó a comunidades enteras a detener su actividad y poner en pausa su medio de subsistencia.

Mongabay Latam junto con Data Crítica, y el trabajo científico de instituciones como ECOSUR, la UABC y la UNAM demuestran que esto no es nuevo.

Pemex, según esa investigación, ha minimizado o de plano ignorado eventos que la evidencia satelital registra de manera incontestable, aunque desde el gobierno sigan diciendo que no lo ven.

Pero existe otro silencio que llama la atención. ¿Dónde están las ONG ambientalistas? ¿Dónde está Greenpeace?

Su reacción ha sido apenas perceptible. Un posicionamiento tibio frente a un desastre con implicaciones históricas y donde no se cuestiona las ineficiencias de obras icónicas y ocurrencias de la 4T.

Se trata de un activismo selectivo de las ONG que se preocupan por pasivos ambientales y que suelen ser estridentes cuando conviene a sus intereses, usualmente contra empresas o industrias, pero prudente cuando puede incomodar a los gobiernos de Morena.

La ruta del dinero