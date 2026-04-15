Corporativo / SAT contra factureras

Recordará que una de las primeras acciones del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, fue la clausura del Estadio Azul, argumentando “la protección civil” de las familias futboleras, y ahora nadie entiende cómo funciona el table dance Pandora Night Club. Para la alcaldía ese establecimiento cumple con todos los temas de protección civil, lo que está en duda, además de lo que refiere a derechos humanos. Y, bueno, de apoyo incondicional y protección a la integridad de sus trabajadoras sexuales, ni hablamos. De las revisiones al establecimiento destaca el mal funcionamiento de cámaras de circuito cerrado, amén que ese giro negro asegura que solo guardan 8 días de grabaciones. El caso Pandora que fue revelado la semana pasada involucra a una trabajadora sexual y a un cliente. Se habla que en lugar hay “monta-abusos”; mujeres que se sientan en una mesa y le piden a los parroquianos les inviten una copa, con sobreprecio como es costumbre, y a la mañana siguiente después de un reporte de médico presentan una denuncian por “violación por tocamientos”. Tal delito se le imputa a Juan Manuel “N”, directivo de una empresa de materiales para construcción, quien a decir de sus abogados “permanece desde hace año y medio en la cárcel, sin juicio y sin sentencia. Le obsequiaron prisión preventiva con el informe de la doctora Eunice Jandete Estrada, médico cirujana, no ginecóloga, quien figura entre los doce médicos que desde 2020 tienen una carpeta abierta en la Fiscalía de CDMX por emitir en 10 días un total de 1,835 actas de defunción, sin haber visto los cadáveres. Fue la misma doctora quien emitió un informe que con esos antecedentes se antoja a modo, y que lo admitió un juez, así sin más; sin fotos, incluso”. La operación de Pandora Night Club debe revisarse, simplemente porque los videos son una protección para trabajadoras y clientes, y negarlos debe verse como una clara obstrucción de la justicia.