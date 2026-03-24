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RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Rogelio Varela

Análisismartes, 24 de marzo de 2026

Corporativo / Viene más crédito

Dice Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, que las economías no se mueven por el dinero sino por el crédito.

De ahí el compromiso de los banqueros de pensar en un escenario donde la demanda agregada puede elevarse a partir de financiar proyectos productivos, y por supuesto el consumo.

La promesa de la ABM es llevar al crédito como porcentaje del PIB al 45 por ciento hacia el 2030 desde el 38 por ciento actual.

Empero, del otro lado de la mesa esta lo obvio: aún falta ver qué tanto apetito por pedir prestado existe entre empresas y familias cuando hay malas noticias desde el exterior.

La ruta del dinero

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