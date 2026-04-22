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Carlos Aguilar - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Carlos Aguilar

Análisismiércoles, 22 de abril de 2026

Desaparición forzada de personas (II)

La desaparición forzada de personas (DFP) aunque se empezó a reconocer legalmente en los años cincuenta, su sombra es mucho más antigua. 

Ellas han localizado un sinnúmero de fosas clandestinas, lo que revela un atlas del dolor que los titulares reportan con una cotidianidad que normaliza de la tragedia olvidando que detrás de cada caso hay una familia que aún espera justicia.

Este caso sale a colación no por la manera en que concluyó sino, más bien, por la manera en que se agravó. Me explico:

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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