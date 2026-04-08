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Carlos Aguilar - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Carlos Aguilar

Análisismiércoles, 8 de abril de 2026

Desaparición forzada de personas

La reciente presentación del informe nacional de personas desaparecidas no es solo una entrega de cifras y estadísticas; es el reconocimiento oficial de una tragedia que ha definido la geografía del dolor en México durante décadas. 

Al contabilizar más de 132,000 ausencias desde mediados del siglo pasado hasta este 2026, el Estado mexicano finalmente pone sobre la mesa la magnitud de un desafío que trasciende administraciones y colores partidistas.

Asimismo, la metodología ha sido cuestionada y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) ha considerado llevar el caso ante la Asamblea General, una postura que el gobierno federal considera excesiva. 

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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