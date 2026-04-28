El Día del Trabajo y las mujeres

Este avance ha sido posible en parte por la necesidad de mano de obra barata, como ocurrió en la revolución industrial del siglo XIX o para cubrir los lugares dejados por los hombres cuando ha habido conflictos armados como la segunda guerra mundial; la mayor presencia femenina en el mundo laboral también se ha dado gracias a las movilizaciones feministas que en casi todo el mundo pugnaban por el derecho de tener trabajos dignos y remunerados.

En México, para 2025, el 46 por ciento de las mujeres participaban en actividades económicas, aunque lo siguen haciendo mayoritariamente en el sector de los servicios, lo que evidencia que la segregación ocupacional sigue vigente, pues ellas son preparadas, desde la familia y después en el sector educativo para ocupar puestos considerados “femeninos”, como son la enfermería, actividades secretariales, administrativas, actividades de educación en todos los niveles, entre otras.

En estas actividades reciben salarios menores que los hombres, pero aún las mujeres que acceden a licenciaturas y posgrados, ejerciendo luego una profesión son víctimas de un trato discriminatorio en sus pagos ya que los mercados laborales les dan menores remuneraciones que las que perciben los varones con la misma calificación, lo que genera el fenómeno conocido como brecha salarial.

Hay que agregar que en México las mujeres participan también de manera significativa en actividades informales; se estima que casi dos tercios de las trabajadoras lo hacen en empleos informales, con bajos salarios y sin protección social.

Además, el trabajo que las mujeres realizan en los hogares, conocido como trabajo doméstico y de cuidados, que podría desglosarse en una larga lista, requiere de muchas horas diarias que no son reconocidas socialmente ni retribuidas, aunque se ha logrado cuantificar el costo de las horas invertidas en estos trabajos y sus beneficios para las personas integrantes de las familias y se considera que en México representa casi el 24% del PIB nacional.

Se reconoce que existe una brecha de género pues persiste una diferencia del 38 por ciento en oportunidades laborales y salariales entre mujeres y hombres. A ello contribuye el fenómeno denominado techo de cristal o barrera invisible que impide que las mujeres accedan a cargos de jerarquía en cualquier ámbito de la vida económica. Por ello no ha existido aún una rectora en muchas universidades, o directivas de alto nivel en muchas empresas.