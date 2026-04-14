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Elena Tapia - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Elena Tapia Fonllem

Análisismartes, 14 de abril de 2026

Las mujeres y el futbol

El nombramiento de Karla Itzel García Mendoza como primera árbitra central mexicana que participará en un Mundial de futbol varonil es un hecho para celebrar.

Las mexicanas se siguen abriendo camino en el ámbito profesional, destaca que este logro se presente en el mundo del futbol, espacio antes vedado para las mujeres.

Por décadas las mujeres en el planeta han debido tolerar la prohibición del futbol femenil, México no ha sido la excepción pues varias discriminaciones lograron imponerse para ello.

Esperemos que el cambio estructural vaya acompañado de esfuerzos por cambiar la cultura y que los comentarios misóginos que se generan por los avances de las mujeres no encuentren cómplices y caigan en el vacío.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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