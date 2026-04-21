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Beatriz Mojica Morga

Análisismartes, 21 de abril de 2026

Erradiquemos el feminicidio de México

Además, nueve razones de género, entre ellas: signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios, así como relaciones de poder, entre otros.

Senadora de Morena por Guerrero

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