Gobernar desde la dignidad: coordinación y humanismo

Ahí se revisaron con claridad las prioridades para los municipios en infraestructura, seguridad, salud y educación. Se trata de dimensiones que, integradas, nos permiten responder con mayor precisión a las necesidades de las personas.

El COPLADE es una plataforma que convierte la voluntad política en acciones concretas. Es la evidencia de que la colaboración institucional no solo es posible, sino indispensable para avanzar con eficacia.

La invitación es a seguir trabajando juntos, escuchar a las personas y mantenernos enfocados en lo que verdaderamente transforma vidas.

Chihuahua cuenta con sus municipios, con sus instituciones y con su gente. Chihuahua, hoy y siempre, cuenta conmigo.

Gobernadora de Chihuahua