Gobernar desde la dignidad: coordinación y humanismo
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Ahí se revisaron con claridad las prioridades para los municipios en infraestructura, seguridad, salud y educación. Se trata de dimensiones que, integradas, nos permiten responder con mayor precisión a las necesidades de las personas.
El COPLADE es una plataforma que convierte la voluntad política en acciones concretas. Es la evidencia de que la colaboración institucional no solo es posible, sino indispensable para avanzar con eficacia.
La invitación es a seguir trabajando juntos, escuchar a las personas y mantenernos enfocados en lo que verdaderamente transforma vidas.
Chihuahua cuenta con sus municipios, con sus instituciones y con su gente. Chihuahua, hoy y siempre, cuenta conmigo.
Gobernadora de Chihuahua
Gobernar es decidir todos los días, pero sobre todo es sostener la convicción de atender aquello que verdaderamente importa. En medio de una conversación pública dispersa y, con frecuencia, polarizada, es fundamental comprender que gobernar es dignificar la vida de las personas.
Esto implica resolver lo fundamental, a saber, garantizar el acceso al agua, a la salud, a la educación y a la infraestructura básica; abrir oportunidades reales y asegurar condiciones mínimas de bienestar para las familias. Hablamos de un criterio concreto que ordena prioridades y da sentido a la acción pública. Bajo esa premisa hemos trabajado en Chihuahua con enfoque, con disciplina y con claridad en ese propósito.
Pero gobernar desde lo esencial también exige reconocer nuestros límites, pues el esfuerzo aislado nunca es suficiente. La complejidad de los desafíos actuales demanda coordinación, complementariedad y una visión compartida entre los distintos órdenes de gobierno.
En ese contexto, la Primera Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) de este año marcó un momento clave de articulación. Este espacio ordena la planeación del desarrollo estatal y alinea esfuerzos entre los recursos federales, el Estado y los municipios, con un objetivo común: generar bien común.
En Chihuahua lo hemos comprobado una y otra vez, no se puede gobernar desde la distancia. El federalismo y el municipalismo nos han enseñado que las decisiones públicas solo se pueden tomar desde la cercanía. El municipio es el punto donde la política se encuentra con la vida cotidiana. Ahí donde las necesidades adquieren rostro y donde las soluciones deben tomar forma concreta. En ese sentido, el trabajo con alcaldes y alcaldesas ha sido decisivo.
Por ello, a través de este espacio, quiero expresarles mi reconocimiento. Han caminado de la mano con este Gobierno, y gracias a esa alianza hemos logrado llegar con mayor precisión a cada rincón del Estado. No con estridencias, sino con acciones que realmente importan.
Programas como MediChihuahua y NutriChihuahua responden a esa lógica: colocar la dignidad humana en el centro y llegar a quienes realmente lo necesitan. Lo mismo ocurre con la infraestructura que durante años fue necesaria y que hoy comienza a materializarse.
Los resultados son claros: en Guachochi, con una planta potabilizadora; en Bocoyna, con la pavimentación en Sisoguichi; en Delicias, con la rehabilitación del alumbrado público y la avenida Carlos Blake; en San Francisco de Borja, con una planta tratadora. Y como estos, muchos proyectos que, sin hacer ruido, están transformando de manera duradera la vida de las comunidades.
Planear tiene sentido cuando se convierte en resultados. Y en ese tránsito, la asignación de recursos es determinante. El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) es una herramienta clave para atender rezagos y llevar soluciones a quienes más lo necesitan.
En el marco del COPLADE, el reto no es solo distribuir recursos, sino utilizarlos mejor: priorizar lo urgente, asegurar transparencia y ejecutar con eficacia. Así es como en Chihuahua la infraestructura deja de ser un dato técnico que se reporta en los informes, y se convierte en una expresión concreta de justicia social.
Cada obra representa una mejora tangible en la calidad de vida. Hoy podemos afirmar que esta visión comienza a rendir frutos. Y por eso proyectamos, para los próximos meses, una fuerte inversión que consolide lo avanzado y abra nuevas oportunidades en todos los municipios, desde Juárez hasta Guadalupe y Calvo; en Camargo, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Saucillo y muchos más.
Siempre he sido una convencida de que el verdadero desafío del servicio público, trasciende su dimensión técnica y administrativa, y se determina realmente en el campo ético. La unidad más allá de todo distingo ideológico o de visión, es la receta para avanzar en el desarrollo de nuestros municipios y del estado en su conjunto. Ahí es donde el humanismo político cobra sentido. Nos recuerda que la política vale en la medida en que sirve a la dignidad de las personas; que su propósito es generar bien común y mejorar la vida de quienes representa.
Así es como hoy tras años de olvido de gobiernos indolentes se construye el desarrollo en Chihuahua: con resiliencia, con determinación y con unidad. No desde la confrontación, sino desde la suma de voluntades y desde los resultados que las familias pueden ver en sus vidas y en sus municipios.