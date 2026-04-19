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Maritza Félix

Análisisdomingo, 19 de abril de 2026

Hacinados en la pesadilla americana

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El recuerdo de ese suéter le detona el trauma migrante. Con él se limpiaba, se secaba y se tapaba. Duró una semana así. Lo primero que hizo al salir fue tirarlo, aunque me confesó que hubiera preferido quemarlo y que ardieran también las memorias del encierro.

Antes, los funcionarios tenían que dar un aviso de siete días para visitar esos centros de detención temporal, pero gracias a un fallo de la Corte ahora pueden llegar así, sin “echar aguas”. Así que esta vez, todo fue distinto a lo que se veía en esos recorridos planeados.

Las autoridades migratorias dicen que todo está bajo control. En respuesta a los medios de comunicación, ICE asegura que operan bajo los estándares federales y que cualquier otra postura es “desinformación”.

Los valores de un país se reflejan en los rostros que encierra y en los silencios que provoca. Si el encierro y la indiferencia son nuestro espejo, ¿qué nos dice el reflejo? A ellos los tenemos hacinados en una pesadilla que alguna vez un sueño americano.

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maritza@conectaarizona.com

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