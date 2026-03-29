El silencio de Dolores Huerta

Llenamos los vacíos como si fuera penitencia, pensando que todos los silencios son iguales, pero no, podrán parecerse, pero ninguno se repite. Cada silencio es como una cruz hecha a la medida.

También hay silencios de conveniencia. O de luto. O de duelo. O de amor. O de despechos. Hay muchos, de todos. Personales. Colectivos. Pero ¿qué los rompe?

Un grito. Unas sílabas. Un puchero. Una historia. Una lágrima. Una carcajada. Un suspiro. Una erupción. Un cauce. Una lluvia. El claxon. Un parlante. El micrófono.

El ruido.

Las memorias son ruidosas y poderosas. Despiertan. Si se acallan, condenan.

Dolores rompió muchos silencios. Sí se puede, claro; pero siempre ajenos. Hasta este.

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