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Maritza Félix

Análisisdomingo, 26 de abril de 2026

Periodismo para pobres

Ahí estaba, justamente, la parte más incómoda de la conversación.

Y eso, lejos de restarle valor, debería obligarnos a replantear casi todo.

Por eso, si algo me dejó esa conversación, fue menos vergüenza del título y más claridad sobre la misión de servir. 

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