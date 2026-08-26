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Columna invitada

Análisismiércoles, 26 de agosto de 2026

José Manuel de Alba / Las mentiras para negar indemnizaciones en el Poder Judicial

Primera mentira: la Constitución exigía declinar ante el Senado

El OAJ está añadiendo palabras a la Constitución

Segunda mentira: tenían que trabajar hasta el 31 de agosto de 2025

Tercera mentira: no existe dinero para pagar

Pagar a unos no demuestra que no se adeude a otros

No es falta de claridad, es resistencia a cumplir

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