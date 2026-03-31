La industria de los fondos de inversión en México











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Con rendimientos anuales que en algunos casos pueden superar el 20%, cada vez más personas optan por invertir en fondos de inversión. Estos instrumentos han ganado popularidad por su accesibilidad, a través de diversas plataformas (incluso digitales), diversificación y gestión profesional especializada.

De acuerdo con lo informado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, los fondos de inversión en el país administran activos por un valor que ya supera los 5 billones de pesos, una cifra récord que confirma la importancia y la consolidación de este vehículo dentro del sistema financiero mexicano.

Pero, ¿qué es exactamente un fondo de inversión? Se trata de un instrumento de inversión colectiva, regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que reúne el dinero de múltiples inversionistas. Este capital es administrado por una Operadora de Fondos, a través de un “portfolio manager”, es decir, un especialista en el mercado de valores, quien toma decisiones de inversión con el objetivo de adquirir valores y conformar una cartera diversificada de activos, buscando los mejores rendimientos para los inversionistas.

A cambio de su participación en el fondo de inversión, los inversionistas reciben acciones del fondo. El valor de estas acciones incrementa o disminuye en función del desempeño de los activos (valores) que integran la cartera por lo que cuando estos reflejan una plusvalía, el valor del fondo aumenta; cuando reflejan una minusvalía, el impacto se distribuye proporcionalmente entre los inversionistas.

En este sentido, los fondos de inversión representan una de las formas más prácticas de acceder al mercado financiero sin necesidad de ser experto y dominar su complejidad. El inversionista concretamente delega la gestión y toma de decisiones de inversión en el “portfolio manager”, quien sigue de cerca los movimientos del mercado, mientras se limita a monitorear los resultados.

El crecimiento de esta industria en México es notable. Actualmente existen más de 600 fondos de inversión, que a su vez ofrecen cerca de 4,000 series distintas, lo que se traduce en miles de alternativas para distintos perfiles y objetivos financieros.

Prácticamente existe un fondo de inversión para cada tipo de inversionista. Los hay especializados en acciones (mejor conocidos como fondos de renta variable), fondos en instrumentos de deuda, otros que ofrecen una cobertura del peso mexicano con el dólar estadounidense, e incluso existen fondos que adquieren acciones de otros fondos.

Dentro de la amplia oferta de fondos de inversión que existe, vale la pena “echar un vistazo” a fondos que se han destacado por su desempeño reciente. Por ejemplo, el fondo de renta variable BTG Pactual Alfa Concentrado (BTGALFA B1), que en los últimos cinco años ha acumulado rendimientos superiores al 100% y que tan solo en 2025 alcanzó un 35.5%. En el segmento de deuda, destacan alternativas como VALUEF2 (largo plazo), INVEXMP B1 (mediano plazo) y FT-LIQU BF1 (corto plazo), mientras que en la categoría mixta resalta MULTIED BF.

Todos ellos han sido recientemente premiados por Morningstar, firma de análisis e investigación financiera reconocida por su sistema de calificación de instrumentos, como los mejores fondos de inversión en México de 2025 dentro de sus respectivas categorías, considerando su rendimiento ajustado por riesgo.