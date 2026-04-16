La marcha de los errores

“Algo que nos explica bien la historia, es en qué consisten los malos gobiernos”.

Thomas Jefferson

Lejos de escuchar las razones del descontento americano, la monarquía cerró el puerto de Boston, lo que terminó por unificar la protesta en las demás colonias y motivó el movimiento de independencia.

Finalmente, la obra analiza la intervención de Estados Unidos en la terrible Guerra de Vietnam, en la que los americanos no tomaron en cuenta la evidencia histórica de la feroz resistencia vietnamita en contra de invasores.

Todo ello sin mencionar el incalculable costo humano y afectación física de gran parte del territorio vietnamita y una situación política totalmente contraria a los intereses del país agresor.

Presidente y Fundador de Grupo Salinas

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Twitter: @RicardoBSalinas